Следователь по делу о «ДТП с перемещением» уволена из полиции В её отношении продолжается расследование уголовного дела

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Фото: Константин Долгановский

Из пермской полиции уволили следователя Надежду Матвееву, сообщили «Новому компаньону» в ГУ МВД России по Пермскому краю. По словам представителя правоохранительных органов, Матвеева, работавшая в следственном отделе ОМВД России по Пермскому району, была уволена еще в июле. С её именем связана резонансная история о смерти в ДТП 22-летнего пермяка Евгения Скорнякова.

Напомним, летом 2014 года молодой человек погиб в автоаварии, когда ехал на пассажирском сидении. Управлявший автомобилем водитель остался жив. Все обстоятельства и показания свидетелей указывали на то, что Евгений находился на пассажирском сидении, однако следствие заключило, что виновником аварии был именно он.

Позже следствие и вовсе не смогло установить виновника ДТП. При этом с согласия следователя Надежды Матвеевой были уничтожены автомобиль и одежда предполагаемого водителя. Позже по факту произошедшего ДТП возбудили уголовное дело.

Дело о «ДТП с перемещением» пассажира на место водителя получило резонанс, им заинтересовались федеральные телеканалы. В начале текущего года уголовное дело изъяли у пермской полиции и передали в центральный аппарат Следственного комитета России в целях более полного и всестороннего расследования.

После вмешательства главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, в конце июня в отношении самой Надежды Матвеевой возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 (халатность).

В постановлении о возбуждении дела отмечалось, что майор юстиции Матвеева, «при наличии достаточных оснований своевременно не возбудила уголовное дело и не провела по нему предварительное следствие».