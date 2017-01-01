На расселение аварийного жилья в Прикамье дополнительно направят свыше 550 млн рублей

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Депутаты ЗС Прикамья в первом чтении приняли законопроект о бюджете, который предполагает увеличение финансирования программы по ликвидации аварийного жилья на 2019-2020 годы до 1 млрд рублей. Ранее на эти цели было заложено 446 млн рублей. По расчетам краевого правительства, это позволит дополнительно расселить около 120 тыс. кв. м. аварийного жилья.

Напомним, новая программа по ликвидации аварийного жилья в Прикамье действует с апреля текущего года. На участие в программе заявилось шесть муниципальных образований, в которых до конца 2018 года планируется расселить порядка 19 тыс. кв. м. аварийного жилья.