Объединённым муниципалитетам края пообещали выделять по 200 млн рублей ежегодно

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Депутаты Законодательного собрания Пермского края в первом чтении единогласно поддержали проект поправок в закон Пермского края «О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае».

Он предполагает в течение трёх лет выделять субсидии муниципалитетам, объединившимся в городские округа, по 200 млн руб. ежегодно. Поправки ко второму чтению принимаются до 23 августа.

Напомним, проект поправок в краевое ЗС внёс губернатор Прикамья Максим Решетников.

В пояснительной записке сказано, что на каждый рубль высвобожденных средств от расходов на содержание органов местного самоуправления, образовавшихся в результате процессов преобразования, предлагается выделять 1 рубль из краевого бюджета. Эти деньги должны идти на реализацию муниципальных программ по развитию преобразованных муниципальных образований. Субсидии планируется предоставлять ежегодно в течение трёх лет, начиная с года, на который впервые сформирован единый бюджет городского округа.

В финансово-экономическом обосновании законопроекта говорится, что деньги планируется выплачивать созданным в этом году городским округам (Гремячинский, Кизеловский, Краснокамский, Чайковский, Горнозаводский и Оханский ГО) и территориям, присоединённым к ранее существовавшим городским округам (Усольский район и Березники, Соликамский район и Соликамксий ГО). По предварительной оценке расходов краевого бюджета на 2019-2021 годов, субсидии для этих муниципальных образований составили около 200 млн руб. ежегодно. Эту сумму рассчитали исходя из нормативов на содержание органов местного самоуправления для преобразованных муниципалитетов на 2019 год и суммарных фактических расходов за 2017 год, то есть до объединения.



