Депутаты одобрили инициативу по покупке «Товарного двора» у РЖД

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В ходе пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края, состоявшегося в четверг, 16 августа, депутаты краевого парламента в первом чтении приняли решение о внесении мероприятия по выкупу участка бывшего Товарного двора (Локомотивная, 18) в перечень объектов капстроительства. Площадь участка — 14 га, стоимость — 800 млн руб. Другим единогласным решением депутаты поддержали внесение соответствующих поправок в бюджет 2018-2019 гг. (по 400 млн руб. ежегодно).

Первый вице-премьер краевого правительства Михаил Сюткин пояснил, что часть участка планируется использовать для строительства улицы Строителей, а остальное — отдать под жилую и общественную застройку.