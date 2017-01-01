В Перми может появиться улица имени бывшего губернатора

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В Общественный совет по топонимике при Главе города внесено предложение по названию пяти улиц в застраиваемом микрорайоне Красные казармы (ограничен улицами Чернышевского и Героев Хасана).

В частности, одну из будущих улиц предложено назвать именем Карла Модераха — губернатора Пермской губернии с 1796 по 1804 годы и губернатора Пермского и Вятского генерал-губернаторства с 1804 по 1811 годы.



Отметим, что нынешний глава Перми Дмитрий Самойлов неоднократно подчёркивал, что в Перми нет улицы Модераха, и это нужно исправить.



Кроме того, в этом же микрорайоне могут появиться улицы Василия Татищева (основателя Перми), Александра Турчевича (театральный деятель второй половины 19 — начала 20 века), Николая Воронцова (основателя пермского пушечного завода в 19 веке) и Ивана Любимова (глава Перми в 1871 — 74 годах).



Этот вопрос может быть рассмотрен на одном из ближайших заседаниях совета. Отметим, что решения совета являются основанием для постановления администрации города о присвоении наименования улицы, смены названия и т.п.