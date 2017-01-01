Следить за сбором валежника в Прикамье будут с помощью беспилотников и GPS

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Жители Пермского края могут собирать валежник в неограниченном количестве. Однако контроль сбора будет осуществляться силами местных лесничеств. Об этом заявил министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья Дмитрий Килейко на состоявшемся 15 августа заседании комитета по промышленности, экономической политике и налогам краевого ЗС. Он пояснил, что такая мера необходима, чтобы сбор валежника не превратился в незаконный вывоз леса.

«Предполагается, что пока контроль за заготовкой гражданами валежника будет осуществляться силами лесничеств во время рейдов по недопущению нелегальной вырубки леса, противопожарных мероприятий и так далее. В каждое лесничество будет закуплено по одному квадрокоптеру. Предусмотрено также обновление компьютерной техники в лесничествах и закупка GPS-навигаторов. Эти мероприятия будут проводиться планово, начиная с 2018 года», — пояснил чиновник.

Килейко добавил, что Пермский край одним из первых в России регламентирует порядок заготовки такого типа лесных ресурсов, поэтому не может опираться на опыт коллег. Стоит отметить, что в настоящее время космический мониторинг за вырубкой леса осуществляется только над четвёртой частью Пермского края. Напомним, федеральный закон, №77-ФЗ, разрешающий гражданам собирать валежник для собственных нужд, был принят Госдумой в апреле текущего года.