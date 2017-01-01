Минпромторг разрешит фермерам проводить сельхозярмарки на частных землях

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Количество проводимых в Пермском крае сельскохозяйственных ярмарок будет увеличено, а их качество — улучшено. При этом торговые места для фермеров и частных подсобных хозяйств на проводимых ярмарках станут более доступными. Об этом в среду, 15 августа, заявил глава минпромторга Пермского края Алексей Чибисов, выступая на заседании комитета по промышленности, экономической политике и налогам краевого ЗС.

Так, проект постановления, предложенный министерством, закрепляет документальную возможность проведения ярмарок не только на муниципальных землях, но и на частных, а сроки их проведения будут расширены. При этом Алексей Чибисов не смог ответить на вопрос коллег об экономической эффективности и предполагаемом охвате посетителями такого вида ярмарок. «Мы считаем только оборот от этих ярмарок. Он разнится и зависит от места их проведения. К примеру, в Перми или Березниках суточный оборот ярмарки может составить от 500 тыс руб. до 1 млн руб.. А в Барде оборот в 20 тыс. руб. уже считается хорошим, потому что у них место ярмарочное всегда одно и тоже и там работает небольшое количество предпринимателей», - пояснил министр.

Всего по данным минпроторга в 2018 году на территории Пермского края планируется провести 1119 ярмарок, из них 137 пройдут в г. Перми. В 2019 году их количество будет увеличено. В настоящее время по городу определены 10 муниципальных площадок. Начиная с сентября на них будут запущены сезонные ярмарки.