В Прикамье проходит акция «Собери ребёнка в школу»

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Министерство регионального развития Пермского края, МФЦ и Региональная общественная приёмная приёмная председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае проводят совместную акцию «Собери ребёнка в школу». Она направлена на сбор школьных принадлежностей для детей из малообеспеченных семей.

Организаторы акции отмечают, что больше всего детям требуются канцелярские товары — обычные тетради, ручки, карандаши, линейки, дневники, а также школьная и спортивная форма, обувь, которая не была использована ранее.

Александр Бойченко, руководитель Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае:

- Пермский край ежегодно проводит акцию «Собери ребенка в школу». В этом году только в первый класс в регионе пойдут более 36 тыс. первоклассников. Из краевого бюджета на ремонты школ, детских садов и учреждений дополнительного и среднепрофессионального образования, обеспечение в них противопожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности выделено более 1,4 млрд рублей.

Напомним, акция «Собери ребёнка в школу» стартовала 1 августа и продлится до конца месяца. Адреса филиалов МФЦ, участвующих в акции, можно уточнить по тел. 8-800-555-05-53. Школьные принадлежности также принимаются в территориальных управлениях Министерства социального развития Пермского края по Перми:

по Дзержинскому району – ул. Петропавловская, д. 97, тел. 233-27-38;

по Индустриальному району – ул. Сивкова, д. 14, тел. 215-05-62;

по Кировскому району – ул. Б. Хмельницкого, д. 56, тел. 214-44-47;

по Ленинскому району – ул. Екатерининская, д. 190, тел. 236-74-17;

по Мотовилихинскому району – бульвар Гагарина, д. 10, тел. 215-64-20;

по Орджоникидзевскому району – ул. Косякова, д.10, тел. 214-40-60;

по Свердловскому району – ул. Куйбышева, д. 68, тел. 214-17







