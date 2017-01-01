ФАС отложил рассмотрение жалобы на торги по отбору «мусорного» регоператора на 20 августа Антимонопольщики должны принять решение по жалобе «ЭКОЛ» на следующей неделе

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Региональная служба по тарифам приостановила торги по отбору регоператора по обращению с ТКО 8 августа. Причиной стала жалоба компании «ЭКОЛ» в антимонопольную службу. Эта компания собиралась принять участие в конкурсе, но, как сообщается в жалобе, не может этого сделать. В жалобе сказано, что «ЭКОЛ» не располагает свободными наличными средствами, необходимыми для обеспечения заявки — более 211,7 млн руб. При этом эту сумму могут внести за неё третьи лица, что не предусмотрено условиями конкурса. Компания считает, что интересы РСТ как организатора конкурного отбора будут одинаково защищены, как если участник сам вносит средства, так и если за него это делают третьи лица. Кроме этого, компания жалуется, что в конкурсной документации не говорится, в каких случаях деньги, внесённые на обеспечение заявки, не возвращаются участнику торгов. «ЭКОЛ» считает, что это создаёт риск необоснованного невозврата средств в размере более 211,7 млн руб. и существенно нарушает права участника.

Также ООО «ЭКОЛ» в своей жалобе указало, что конкурсная документация содержит две разные величины ежегодного образования ТКО на территории края — 1 млн тонн и 979 тыс. тонн. Заявитель утверждает, что из-за этого несоответствия участник торгов не сможет определить свой потенциал по критерию мощности и корректно рассчитать стоимость услуги регионального оператора. В результате стоимость услуг, основанная на некорректных данных, в дальнейшем не позволит установить экономически обоснованный тариф для населения.

Жалоба компании «ЭКОЛ» поступила в центральный аппарат ФАС 7 августа. Её планировалось рассмотреть 15 августа. Как стало известно «Новому компаньону», сегодня рассмотрение жалобы отложили до 20 августа.

Согласно действующему порядку, рассмотрение и принятие решений по жалобам осуществляется в течение семи рабочих дней. В случае необходимости запроса дополнительной информации этот срок может быть продлён ещё на семь рабочих дней. Таким образом, максимальный срок рассмотрения и принятия решения по жалобе составляет 14 рабочих дней.

Напомним, 24 июля Региональная служба по тарифам объявила конкурс на право заключения соглашения об организации на территории Пермского края деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Соглашение с регоператором планируют заключить на 10 лет. Максимальное значение стоимости услуги, которую регоператор должен предоставить в 2019-2028 годах, другими словами, начальная цена, составляет 29,8 млрд руб. То есть, 2,9 млрд руб. в год.

В конкурсной документации говорится, что потенциальные участники должны обладать лицензией на любой вид деятельности по обращению с ТКО (сбор, транспортировка, обезвреживание и т. д.). Размер обеспечения заявки составляет 5% от максимально допустимой выручки регионального оператора или 211,7 млн руб. Заявки на участие в конкурсе планировали принимать до 20 августа. Их должны оценить исходя из приведённой стоимости, которую предложат участники конкурса, и качества предоставляемых услуг: надёжности, оперативности, исполнительности и других. Итоги торгов планировалось подвести до 5 сентября, чтобы 19 сентября заключить соглашение с новым региональным оператором.