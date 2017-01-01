В домах на Иве-1 и Иве Спортивной частично восстановили подачу газа

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В домах на Иве-1 и Иве Спортивной в Мотовилихинском районе Перми, где произошла авария на частном газопроводе, возобновляют подачу газа. Напомним, из-за происшествия без газоснабжения остались 5 многоквартирных и 289 частных домов. Ремонтные работы были завершены вчера, 14 августа.

По состоянию на 15 августа газ запущен в дома по адресам: улица Грибоедова, 68 (за исключением 30 квартир), улица Лесная, 5, улица Сакко и Ванцетти, 122, улица Артема, 130, 132, 134, 116/1, 116/2, улица Грибоедова, 124, 125, 131, улица Актера Емельянова, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 52, 54, 56, улица Краеведа Волегова, 42, 47, 49, 51, 53, 55, улица Художника Зеленина, 47, 49.

Сейчас ведутся работы и запуск газа в дома по улице Сакко и Ванцетти, 109, 116, 117. Работы продолжаются. По информации АО «Газпром газораспределение Пермь», запуск газа на все многоквартирные дома планируется выполнить 15 августа. Далее будет продолжен запуск газа в индивидуальные жилые дома. Подача газоснабжения осуществляется при наличии доступа к газовому оборудованию.

Источник — пресс-служба городской администрации