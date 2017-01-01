По факту пожара на заводе в Соликамске возбуждено уголовное дело

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Следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту пожара на заводе «Урал», в результате которого пострадали две женщины. Инцидент, по информации пресс-службы ведомства, произошёл утром 14 августа. Сотрудницы получили тяжелые травмы и были госпитализированы в местную больницу. Как сообщает местная телекомпания «Соль», у пострадавших ожоги 80% тела.

Уголовное дело возбуждено и расследуется по ч.1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В настоящее время на месте происшествия работают следователи-криминалисты. На предприятии изъята документация, касающаяся технологических процессов и проведения инструктажей по технике безопасности. Кроме того, будут допрошены лица, ответственные за соблюдение требований техники безопасности.