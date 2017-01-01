В Перми наибольшее число квартир продают в микрорайонах Гайва и Балатово

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Аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU назвали Гайву и Балатово микрорайонами-лидерами по числу квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке в Перми.

По подсчётам специалистов в Гайве сейчас продается 291 квартира, в Балатово — 252. Это максимальное количество среди всех микрорайонов города. По данным портала самая дорогая квартира в Гайве стоит 5 млн руб., при этом у неё площадь равна 175 кв. м. В Балатово есть жильё по ценам элитного сегмента. В частности, самая дорогая квартира там продается за 19 млн руб. Цена включает в себя элитную мебель и технику, указано в объявлении.

На третьем месте по числу квартир в продаже находится центр. В этой части Перми на продажу выставлены 208 объектов. При этом центр отличается наибольшей плотностью застройки и высокими ценами на недвижимость.





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