Минэкономразвития РФ одобрило создание ТОСЭР в Нытве

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Об этом на комитете по экономической политике Законодательного собрания Пермского края заявил вице-премьер, министр территориального развития Прикамья Роман Кокшаров, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По словам министра, документы по ТОСЭР в Нытве уже направлены в Министерство финансов России. Кроме этого, Роман Кокшаров срассказал о желании сразу десяти потенциальных резидентов работать на этой территории. Их проекты предусматривают создание 246 новых рабочих мест.

Напомним, что заявки на получение статуса ТОСЭР для Нытвы, Красновишерская и Юго-Камского подали еще в декабре 2017 года. Однако, в федеральном центре указали на необходимость их доработать. После того, как это было сделано, заявку отправили повторно в июне текущего года.