В Прикамье сдан участок дороги между Курашимом и Платошино

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В Пермском районе принят дорожный объект, отремонтированный в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». На дороге «Пермь — Екатеринбург» — Курашим (участок между Курашимом и Платошино) подрядчик завершил работы по фрезерованию старого слоя асфальта, обустройству выравнивающего слоя, укладке нового покрытия. В ходе ремонта участка длиной 2 км заменен асфальт общей площадью более 12 тыс. кв. м. На объекте установлены новые дорожные знаки, нанесена дорожная разметка, проведен ремонт водоотводных канав.

Как сообщаили в министерстве транспорта Пермского края, участок дороги связывает близлежащие поселения с поселком Кукуштан, где находятся больница, офис МФЦ и пожарная часть. Кроме того, по дороге следует общественный транспорт по маршруту д. Кондратово — д. Курашим, обеспечивается связь населенных пунктов с городами Пермского края и Свердловской области.

Это 22-й дорожный объект, принятый приемочной комиссией и отремонтированный в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего в 2018 году будет отремонтировано 62 объекта.

Источник — пресс-служба администрации губернатора