За два года парковку в центре Перми оплатили порядка 3,5 млн раз

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Фото: Константин Долгановский

С момента создания Единого парковочного пространства на центральных улицах Перми система внесения платежей обработала около 3,5 млн операций. Из них 2,8 млн — это оплата за парковку, остальные — прекращение и продление парковки, пополнение счёта в личном кабинете.

Проект стартовал 15 августа 2016 года в рамках муниципального контракта, заключенного между компанией «Ростелеком» и МКУ «Пермская дирекция дорожного движения». По условиям договора «Ростелеком» осуществил создание и внедрение системы. В данный момент «Ростелеком» занимается администрированием, обработкой и хранением информации по использованию парковочных мест, а также техническим сопровождением системы и модернизацией программного обеспечения, сообщили в пресс-службе компании.

Максим Кис, начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»:

— Главным эффектом от работы системы платных парковок стало снижение количества нарушений в зоне парковочного пространства, появилась возможность для автомобилистов найти парковочное место, разгрузился и центр города. Но, несмотря на то, что сейчас зона платных парковок охватывает лишь небольшую часть города, изменения вводятся поэтапно. Это позволяет жителям привыкать к культуре паркования и остановки транспортных средств.



