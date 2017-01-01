Суд приостановил деятельность ТЦ «Гипермаркет Виват»

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Гипермаркет «Виват»

Фото: Константин Долгановский

Вчера, 14 августа, Дзержинский районный суд Перми приостановил деятельность ТЦ «Гипермаркет Виват» (улица Шоссе Космонавтов, 65) по требованию прокуратуры Пермского края. Причиной стали выявленные в ходе проверки нарушения правил противопожарной безопасности.

Как уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры, всего на объекте выявили 64 нарушения. Это применение запоров при закрывании дверей выхода, отсутствие автоматической пожарной сигнализации в торговых помещения, захламление эвакуационных выходов торговым оборудованием и другие.

Напомним, в последнее время в Перми после проверок было закрыто восемь торговых и развлекательных центров. Четыре из них устранили нарушения и возобновили деятельность.