В Перми приставы опечатали мебельный центр «Олимп»
В нём нашли нарушения правил пожарной безопасности.
Судебные приставы 14 августа опечатали мебельный центр «Олимп», расположенный по адресу: ул. Свиязева, 39а.
Как уточнили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю, проварки показали нарушения правил пожарной безопасности, которые угрожают сотрудникам и посетителям объекта.
«Олимп» опечатан до устранения всех нарушений.
Напомним, в этом году по аналогичным причинам были временно закрыты восемь торговых и развлекательных центров в Перми. Четыре из них уже возобновили деятельность после устранения нарушений.
Кроме того, приставы на этой неделе на 60 суток опечатали кафе «Амкар», расположенное в стадионном комплексе «Звезда». Причиной послужили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического характера.