В Перми приставы опечатали мебельный центр «Олимп»

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В нём нашли нарушения правил пожарной безопасности.

Судебные приставы 14 августа опечатали мебельный центр «Олимп», расположенный по адресу: ул. Свиязева, 39а.

Как уточнили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю, проварки показали нарушения правил пожарной безопасности, которые угрожают сотрудникам и посетителям объекта.

«Олимп» опечатан до устранения всех нарушений.

Напомним, в этом году по аналогичным причинам были временно закрыты восемь торговых и развлекательных центров в Перми. Четыре из них уже возобновили деятельность после устранения нарушений.

Кроме того, приставы на этой неделе на 60 суток опечатали кафе «Амкар», расположенное в стадионном комплексе «Звезда». Причиной послужили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического характера.