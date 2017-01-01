В Перми разрабатывают космические оболочки нового поколения

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Вакуумная камера в ПГНИУ

Учёные ПГНИУ разрабатывают самораспаковывающиеся оболочки для крупногабаритных конструкций, которые отвердевают прямо в космосе. В ВУЗе подчеркивают, что такие разработки во всём мире ведут только в Перми и Австралии. Специалисты поднимают опытные образцы в стратосферу и тестируют в вакуумных камерах. Исследовательская группа пермских учёных намерена запатентовать своё изобретение.

Во время космических исследований на станциях нужны помещения для лабораторных отсеков, хранения вещей, сбора мусора. Если в сам летательный аппарат эти конструкции не вписываются, то обычно их запускают отдельными блоками, которые после вывода на орбиту стыкуются с МКС. Однако, транспортные ракеты имеют ограничения грузоподъемности, а их грузовые отсеки жёстко ограничены в объемах.

Учёные Пермского университета предлагают новый подход для решения этой проблемы: использование надувных или пневматических конструкций, которые распаковываются и отвердевают прямо в космосе. В основе разработки — препрег, ткань из углеводородного волокна, которая пропитывается эпоксид-полимерами. В открытом космосе ткань отвердевает и превращается в устойчивую жёсткую конструкцию.

Сергей Русаков, один из руководителей проекта, доктор физико-математических наук, профессор:

— Исследованиями в этой области группа пермских учёных во главе с Алексеем Кондюриным и Александром Свистковым занялась более 10 лет назад. Я подключился к проекту в 2012 году. За это время наша команда четыре раза получала гранты от Российского фонда фундаментальных исследований. Вся разработка сейчас находится на научно-исследовательском и опытно-конструкторском этапе. Проект уже вызывает коммерческий интерес. Поэтому мы активно занялись охраной интеллектуальной собственности, подготовили заявку на патент.

В конце 2017 года учёные выиграли грант регионального конкурса научных проектов международных исследовательских групп на продолжение разработки. В ближайшие три года разработчики получат субсидии от министерства образования и науки Пермского края для реализации научного проекта в размере 6 млн рублей.

Источник — пресс-служба ПГНИУ

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