Пермяки в числе лидеров чемпионата «WorldSkills Russia»

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В Южно-Сахалинске завершился VI Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Выпускница Пермского химико-технологического техникума Александра Рыбина заняла 1 место в компетенции «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8.0», а студент Пермского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова Никита Овсянников занял 2 место в направлении «Информационные кабельные сети».

Александра и Никита будут рекомендованы в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia. В этом году сборной предстоит участие в европейском первенстве EuroSkills 2018 в Будапеште, а в 2019 — на мировом чемпионате WorldSkills Kazan 2019, который пройдет в Казани.

Медали «за мастерство» также вручили Александру Мишарину по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» и Александру Ощепкову по компетенции «Программные решения для бизнеса». Оба являются студентами Пермского авиационного техникума им. А.Д. Швецова. Всего в состав делегации Пермского края вошли 15 человек — учащиеся и эксперты из техникумов и колледжей Пермского края. Александра Рыбина, как победитель компетенции, получит от края 50 тыс. руб., Никита Овсянников — 30 тыс. руб. Также всем участникам будет вручен знак «Гордость Пермского края» и 5 тыс. руб.

«Безусловно, соревнования подобного уровня необходимы для ребят, — отмечает эксперт регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» в Пермском крае, тренер победительницы Александры Рыбиной, Елена Соковнина. — Важно, что школьники и студенты на таких турнирах в процессе выполнения заданий могут реализовываться не только шаблонно, но и творчески, ведь многие задания предполагают самостоятельную постановку задач участником. Этот турнир стал хорошим заделом для будущего жизненного определения».

Напомним, с 8 по 12 августа в финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» приняли участие более 700 конкурсантов, включая 152 школьника, со всей страны. Свое мастерство они демонстрировали по 63 компенсациям.

Источник — пресс-служба администрации губернатора