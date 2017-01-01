Реестр обманутых дольщиков Прикамья собираются закрыть до конца 2021 года Минстрой Пермского края отчитался перед депутатами о мерах по достройке проблемных объектов

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Недостроенное здание на ул. Екатерининской

Фото: Сергей Федосеев

Вчера, 14 августа, на заседании комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края замминистра, начальник управления жилищной политики Министерства строительства и архитектуры Фаина Минх рассказала о ходе решения проблем участников долевого строительства на территории края.

По её словам, сегодня в Дорожной карте по Пермскому краю находятся 11 многоквартирных домов, и только один из них достраивается силами первоначального застройщика. Во всех остальных случаях застройщик находится в процедуре банкротства, либо уже признан банкротом.

Замминистра строительства отметила, что в этом году они ставили для себя задачу обеспечить сдачу минимум шести объектов. Четыре из них уже введены в эксплуатацию: это Сиреневый бульвар, 5 в Чайковском, и три дома в Перми — Мира, 5а, Окулова, 62 и Островского, 10. В плане находятся ещё два объекта — Теплогорская, 20, 22 и Бабичева, 4б.

Фаина Минх пояснила, что, на самом деле, объект на Теплогорской уже заселён, но юридически не введён в эксплуатацию. Основная проблема состоит в том, что на момент строительства часть земельного участка, на котором предполагалось возвести дома, была выведена. При этом для ввода дома в эксплуатацию требуется место для проезда пожарной техники. Сейчас эту проблему можно решить за счёт соседнего участка и наложения на него определённых ограничений. «Надеюсь, что до конца года этот вопрос будет решён», — добавила чиновница. Строительство второго объекта — на Бабичева, 4б — в последнее время вели сами граждане. По их инициативе была проведена экспертиза готовности объекта, и сейчас дольщики готовят иск в суд, чтобы закрепить этот факт. Потом это решение суда можно будет использовать для государственной регистрации объекта за гражданами.

Что касается домов по адресу Кедровая 18 и 20, то, по словам Фаины Минх, это был бы единственный случай в России, когда достройкой занялась страховая компания. «К сожалению, чуда не случилось, и в апреле Центробанк отозвал у нее лицензию. Сейчас объект снова возвращён в стадию банкротства. Согласно дорожной карте, до конца сентября на объекте будет создано ЖСК. Ввиду того, что часть документации была актуализирована предыдущим застройщиком, мы надеемся, что сроки на допроектирование будут сокращены. Мы проведём экспертизу сметной стоимости достройки. Планируем, что в следующем году приступим к достройке объекта», — пояснила замминистра строительства.

При этом достаточно сложная ситуация сложилась на Декабристов, 97. Фаина Минх пояснила, что кроме того, что здесь есть обманутые дольщики, дом ещё обременён требованиями залоговых кредиторов. При этом объект нельзя достроить, пока он находится в конкурсной массе. Это значит, что для того, чтобы передать объект в ЖСК, нужно либо согласие залогового кредитора, либо дольщики должны собрать и внести на счет Арбитражного суда 60% от стоимости объекта. Чиновница отметила, что такую большую сумму дольщикам собрать практически невозможно. Сейчас власти ведут переговоры с залоговыми кредиторами.

Дома на Цимлянской, 28 и 30 добавили в Дорожную карту в этом году. Сейчас там идёт создание ЖСК. При этом Фаина Минх отметила, что в этом объекте было мало проданных квартир, поэтому дольщики смогут сами решить — идти в достройку объекта или просто реализовать объект и вернуть деньги.

Краевые власти ищут инвестора для Екатерининской, 175. Считается, что он может быть для них интересен, так как в этом доме проданы не все квартиры, а земельный участок позволяет увеличить объем возводимого жилья в два раза. Единственный сдерживающий момент — здесь также существует залоговый кредитор, поэтому инвестору придется внести в суд определённую сумму.

Также возможно скоро решится вопрос с «долгостроем» на Дениса Давыдова, 11. По словам Фаины Минх, там объекта в принципе нет — это поле. Договоров долевого участия также не существует, так как тогда их ещё юридически не было. «В этом году мы заключили соглашение с одной компанией, которая выкупила права почти у всех пайщиков. Из 70 осталось всего три человека. Так как спрос вырос, они завысили цену в несколько раз. Но сейчас им тоже сделано предложение», — отметила заместитель министра строительства.

В завершение Фаина Минх добавила, что министерство планирует закрыть реестр по дольщикам до конца 2021 года. Несмотря на это, есть риск, что в этот реестр ещё попадут объекты «Камской долины» и СК «Город-Строй», которые сейчас находятся в стадии банкротства.