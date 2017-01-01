На перевооружение аварийной котельной в Горнозаводске нужно 62 млн рублей Чтобы город смог подготовиться к грядущей зиме, 99% требуемой суммы собираются выделить из краевого бюджета

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Фото из группы ВК «Подслушано: Горнозаводск»

Сегодня, 14 августа, члены комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края рассмотрели проект поправок в бюджет на 2018-2019 годы. Законопроект в краевой парламент внёс губернатор 16 июля.

В частности, в проекте поправок к бюджет предлагается предусмотреть в 2018 году деньги для предоставления субсидии Горнозаводскому району в размере 61,6 млн руб. для технического перевооружения котельной №5. Напомним, в начале декабря в Горнозаводске на котельной №5 произошла авария. В результате без отопления и горячей воды остались почти две трети домов в городе, в том числе, два детских сада. Краевые власти поручили провести ремонт оборудования котельной силами обслуживающей организации, а также провести жителям перерасчёт размера платы за отопление и горячую воду. Но так как оборудование котельной было очень изношено, также было принято решение о системной модернизации объекта.

В соответствии с проектно-сметной документацией стоимость работ составляет 62,2 млн руб. Таким образом, край собирается внести 99% суммы, а район — 1% или 622,5 тыс. руб.

Вице-премьер краевого правительства-руководитель Региональной службы по тарифам Антон Удальёв пояснил депутатам, что, несмотря на то, что котельная принадлежит ООО «Горнозаводск-МикроТЭК», это 100% муниципальная собственность. По его словам, состояние котельной показало, что, если котельную не модернизировать, то Горнозаводск просто не сможет осенью войти в этот отопительный период.

Антон Удальёв также пояснил, что так или иначе в каждом районе Пермского края перевооружения требуют 2-3 котельные, просто степень износа везде разная. «Сейчас подготовка к отопительному сезону идёт в штатном режиме, и почти во всех территориях, где были проблемы, уже нашли оператора. Проблемы остались только по КУБу. Например, сейчас по просьбе организации мы помогаем Кизелу войти в отопительный период», — заявил он.

Комитет рекомендовал законопроект к приятию в первом чтении. Документ рассмотрят на пленарном заседании 16 августа.