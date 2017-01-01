Юрий Уткин: Изменения Градостроительного кодекса РФ помогут избежать правовых коллизий

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Депутаты Пермской Гордумы считают, что внесение в Градостроительный кодекс РФ понятия «нестационарных некапитальных строений и сооружений» помогут избежать правовых коллизий и восполняют пробел, который имелся на федеральном уровне в вопросах регулирования размещения НТО.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы:

— Важно, что данный закон раскрывает понятие «некапитальные строения, сооружения», которое до этого времени отсутствовало в российском законодательстве. И это приводило к правовым коллизиям. Следует отметить, что вышеуказанные изменения Градостроительного кодекса РФ явились логическим завершением правового регулирования вопросов благоустройства территорий муниципальных образований. НТО однозначно относится к нестационарным сооружениям, размещение которых может быть урегулировано правилами благоустройства муниципалитета.

Дмитрий Малютин, заместитель председателя Пермской городской думы:

— Отсутствие в законодательстве понятия «некапитальное строение, сооружение» приводило к тому, что возможность правового регулирования процессов благоустройства зачастую ставилась под сомнение. Именно поэтому был подготовлен региональный законопроект «О внесении изменений в Закон Пермского края «О градостроительной деятельности в Пермском крае», который как и Федеральный закон, вводил понятие «нестационарных некапитальных строений сооружений» и предусматривал комплексное регулирование вопросов размещения таких объектов, которое муниципальные образования могли бы применять посредством утверждения местных правил благоустройства. Имевшийся пробел в правовом регулировании НТО надлежащим образом восполнен федеральным законодателем.

Напомним, в середине июля губернатор Пермского края внёс в Законодательное Собрание проект поправок в закон «О градостроительной деятельности в Пермском крае». Документом предлагалось ввести в региональное законодательство понятие «нестационарных некапитальных строений и сооружений» и тем самым восполнить пробел в российском законодательстве. Также законопроект предусматривал комплексное регулирование вопросов размещения таких объектов, которое муниципальные образования могли бы применять посредством включения данных вопросов в правила благоустройства.

Законопроект предполагалось рассмотреть на пленарном заседании Заксобрания 16 августа. Но после принятия 3 августа Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» необходимость во внесении изменений в краевой закон отпала, поскольку ФЗ полностью восполнил имевшийся пробел в законодательстве. В результате законопроект был отозван.