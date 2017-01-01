До конца года в Перми снесут еще десять аварийных домов

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Такую информацию сообщили в управлении жилищных отношений администрации Перми. Уже в ближайшее время снесут 3 аварийных дома: по улице Труда, 61, Карпинского, 124 и Шоссе Космонавтов, 321.

Всего в текущем году в Перми снесли уже 45 аварийных домов. Чиновники отмечают, что 6 из них были снесены за счёт инвесторов.

Напомним, ежегодно администрация Перми выделяет на расселение аварийных домов порядка 1 млрд руб. В 2017 году в новые квартиры переехало 788 людей. Их бывшие дома идут под снос, освобождая место под новую застройку или благоустройство территории.

Отметим, площадь расселенного по итогам 2017 года жилья превысила 26,5 тыс. кв. метров. Всего в Перми необходимо расселить порядка 365 тыс. кв. метров жилья. В 2018 году из краевой бюджет выделил на эти цели 220 млн рублей.





Источник — пресс-служба городской администрации