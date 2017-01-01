«Единая Россия» запускает проект по поддержке региональных НКО

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Партия «Единая Россия» создаст Центр поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ), который займется поддержкой проектов НКО в регионах нашей страны. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, выступая на молодёжном форуме «Машук-2018».

Центр будет работать по нескольким направлениям: поддержка социально значимых гражданских инициатив и проектов НКО, вопросы внутреннего туризма и развитие территорий, IT, социального предпринимательства, активное долголетие граждан и диалог культур. В партии отмечают, что центр будет оказывать методологическую помощь, экспертную поддержку, помогать составлять заявки на гранты, консультировать НКО.

Сопредседатель Центрального координационного совета сторонников партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Сергей Боярский сообщил, что проект в данный момент находится на стадии запуска, ведется доработка таких вопросов, как создание сайта для подачи заявок, а также формирование руководящих органов Центра.

Сергей Боярский, сопредседатель Центральногого координационного совета сторонников партии «Единая Россия», депутат Государственной думы России:

— Мы открыты к предложениям в том числе со стороны молодежных организаций, намерены развивать этот проект с учетом интересов и пожеланий представителей гражданского общества, которые станут основными партнерами центра. Лучшие региональные практики будут распространены на федеральном уровне. Центр готов поддержать любой авторский проект, который направлен на развитие территорий, имеет социальную направленность, чьи задачи реалистичны и достижимы, а результаты измеримы в количественных и качественных показателях. Со своей стороны мы готовы оказывать юридическую поддержку проектам, обеспечивать рекомендательными письмами, а также продвигать информационно.





Источник — пресс-служба партии «Единая Россия»