Центр для мигрантов Пермского края построит ООО «Акрополь-М»

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Власти Пермского края подвели итоги торгов на выполнение работ по строительству многофункционального миграционного центра Пермского края. Победителем признали ООО «Акрополь-М». Общество согласилось построить центр за 118,2 млн руб. при начальной цене контракта 118,8 млн руб. Срок выполнение работ — 275 календарных дней с даты заключения контракта.

Отметим, что это уже вторые торги на выполнение работ по строительству многофукнционального центра для мигрантов Прикамья. Первый раз аукцион объявили еще 14 июня. На них поступили две заявки, но обе были признаны несоответствующими требованиям, поэтому 11 июля торги объявили повторно.

Напомним, что центр будет построен на Ласьвинской, 98к в Кировском районе Перми. Это будет отдельно стоящее здание, где мигранты смогут получить все необходимые услуги и сопровождение на период всего пребывания в регионе. В одном месте предполагается предоставлять образовательные и медицинские услуги, а также организовать выдачу трудовых патентов. В пояснительной записке к проекту бюджета на 2018-2020 годы было сказано, что строительство МФЦ для мигрантов позволит также снизить социальную напряженность и негатив жителей Перми, ликвидировать институт посредников в процедуре получения патентов на трудоустройство и увеличить поступления в бюджет края.