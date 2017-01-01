Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 14 августа

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Снесите это немедленно. Почему ДК «Телта» проще ликвидировать, чем отремонтировать, и что появится на этом месте в будущем.

Сергей Сопов: Нас вынуждают вернуть «Морской старт» государству. Генеральный директор компании S7 Space рассказал о своём видении развития отечественной космонавтики.

В последнюю осень… Ушёл из жизни художник Александр Жунёв.

Осторожно, двери открываются. Половина закрытых после проверок торговых центров возобновили работу.

Огонь, вода и тёплые трубы. Этим летом энергетики «Т Плюс» переложат 10 км и капитально отремонтируют 16 км сетей в Перми.

Рассольные войны. Предвыборная борьба в Соликамске спровоцировала «экологическую катастрофу».

Отвечать за себя. Как руководителю избежать ответственности за чужие ошибки Колонка Ольги Чулаковой, руководителя ООО «Межрегиональный центр юридических услуг».

Без права на описку. После отстранения от участия в выборах трёх экс-мэров Кизела ситуация по-прежнему остаётся неоднозначной.

Издержка на старте. РСТ приостановила торги по отбору регоператора по обращению с ТКО из-за жалобы в антимонопольную службу.

Сергей Ивлиев: Рынок криптовалют — эффективный «Дикий Запад». Руководитель лаборатории криптоэкономики и блокчейн-систем экономического факультета ПГНИУ рассказал о преимуществах и рисках криптотехнологий.

Мечты о городе. Как видят Пермь молодые архитекторы.

На старт, внимание, Pasta party! Марафонцы съедят две тонны макарон на «углеводной вечеринке» в Перми.

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