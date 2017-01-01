Фестиваль «Гений места» вернётся в Пермь 23 августа

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С 23 по 26 августа в Перми пройдет второй фестиваль «Гений места», объединяющий темы городской и книжной культуры, мобильности, путешествий и гастрономии. Программа фестиваля поделится на лекционную, выставочную, детскую, музыкальную и деловую части. Участники — писатели и путешественники, архитекторы, урбанисты и краеведы. Мероприятия дополнит книжная ярмарка от ведущих российских издательств.

На площадках частной филармонии «Триумф», библиотеки им. А.М. Горького и комплекса «Лето Парк» жители и гости Перми смогут встретиться с известными авторами, вместе с детьми принять участие в играх и мастер-классах, послушать живую музыку. Спикерами фестиваля станут генеральный продюсер фильма «Тобол» Олег Урушев, лингвист, доктор филологических наук и профессор НИУ ВШЭ Максим Кронгауз, автор первого перевода «Властелина колец» Александр Грузберг, брокер Георг фон Вальвиц, который расскажет о городской экономике Амстердама и др. О влиянии сериала «Реальные пацаны» на образ города и жителей порассуждает актер и сценарист Станислав Тляшев.

В деловой части фестиваля примут участие представители федеральных, региональных и муниципальных структур, работающих в сегменте развития внутреннего туризма. Дискуссии и рабочие секции будут проходить по направлению гастрономического туризма и брендинга территорий.

Пермские краеведы Владимир Гладышев и Милана Федорова проведут авторские экскурсии по Перми. Музыкальными гостями фестиваля станут группы «Комсомольск» (Москва) и «Громыка» (Петрозаводск).

Вход на все мероприятия фестиваля свободный. Полную программу можно изучить на сайте фестиваля https://geniusfest.ru/

«Гений места» пройдет при поддержке Администрации губернатора Пермского края, министерства культуры Пермского края в рамках проекта «Пермский период. Новое время».

Напомним, первый фестиваль «Гений места» состоялся 30-31 мая 2015 года. Тогда за два дня гостями фестиваля стали около 8 тыс. человек.

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