Опыт Прикамья в решении жилищного вопроса для детей-сирот используют по всей России

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С 1 января 2018 года правительство Пермского края ввело ограничения по количеству квартир, которые могут быть расположены в многоквартирном доме для детей сирот. Теперь, согласно внесенным изменениям, оно не может превышать более 25% от общего количества квартир в жилом доме.

Михаих Сюткин, министр строительства и архитектуры Пермского края:

— До 1 января 2018 года ограничение составляло 50%. С начала текущего года все государственные контракты заключались уже с новым показателем — не более 25%. Наш опыт признали удачным, и в результате в прошлом месяце на федеральном уровне было принято решение обобщить его и изменить федеральные правила предоставления жилья по аналогии с нашей региональной инициативой. Так, с января 2019 года, согласно изменениям в 159 ФЗ, все соответствующие дома будут заселяться сиротами не более чем на 25%, — отметил первый заместитель председателя Правительства — министр строительства и архитекторы Пермского края Михаил Сюткин.

Сергей Клепцин, депутат Законодательного собрания Пермского края, председатель комитета по социальной политике:

— Компактное проживание детей-сирот привело к большим осложнениям как для самих сирот вне стен детских садом, так и для их соседей, для правоохранительных органов, муниципалитетов. Это и осложнения общественного порядка и регулярно возникавшие коммунальные вопросы. Такая отрицательная практика и дала толчок для принятие решения о необходимости внести соответствующие ограничения при распределении детей-сирот, что абсолютно точно позволит снять все вышеуказанные риски, — поясняет депутат Законодательного собрания Пермского края, председатель комитета по социальной политике.

Источник — пресс-служба администрации губернатора