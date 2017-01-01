В Прикамье после принятия ФЗ отозвали проект поправок в закон о градостроительной деятельности

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Документ должен был ввести в региональное законодательство понятие «некапитальные строения, сооружения».

В середине июля губернатор Пермского края внёс в Законодательное Собрание проект поправок в закон «О градостроительной деятельности в Пермском крае». Документом предлагалось ввести в региональное законодательство понятие «нестационарных некапитальных строений и сооружений» и тем самым восполнить пробел в российском законодательстве. Также законопроект предусматривал комплексное регулирование вопросов размещения таких объектов, которое муниципальные образования могли бы применять посредством включения данных вопросов в правила благоустройства.

Законопроект предполагалось рассмотреть на пленарном заседании Заксобрания 16 августа. Но после принятия 3 августа Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» необходимость во внесении изменений в краевой закон отпала, поскольку ФЗ полностью восполнил имевшийся пробел в законодательстве. В результате законопроект был отозван.

Виктор Плюснин, депутат краевого Законодательного Собрания, председатель комитета по развитию инфраструктуры:

— Федеральное законодательство в сфере градостроительной деятельности постоянно претерпевает изменения. Регионы оперативно реагируют на данные изменения и приводят в соответствии с ним свои нормативные документы. Так, последние изменения в краевой закон о градостроительной деятельности были приняты на февральском пленарном заседании. Например, дополнительные полномочия в сфере градостроительной деятельности, в том числе по выработке и реализации региональной политики в сфере градостроительства, были делегированы краевому правительству. Федеральный закон от 3 августа 2018 года устанавливает серьезные изменения Градостроительного кодекса. Сейчас нам нужно детально посмотреть видение федеральных законодателей, внимательно изучить нормативные документы. Не исключено, что проанализировав этот объемный документ, нам придется вернуться к внесению изменений в региональный закон о градостроительной деятельности.

Олег Жданов, руководитель Пермской торгово-промышленной палаты:

— Настоящие изменения в законодательстве устраняют пробел, касающийся некапитальных сооружений. К ним относятся и киоски, и остановочные павильоны, это могут быть объекты инженерной инфраструктуры, например, трансформаторные пункты, которые не требуют фундамента и могут легко перемещаться с места на место, например, при осуществлении строительства либо необходимости временного присоединения. Кроме того, в последнее время появились такие понятия, как вендинговые аппараты. Ещё у нас есть сезонная торговля. И, по большому счету, все эти объекты регулировались разным законодательством, то есть каждый мог трактовать ситуацию по-своему, согласно регулированию торговли или строительства линейных объектов. По сути дела, в отношении объектов, которые находятся на земле, но жестко с ней не связаны, данный закон вносит некоторую ясность. И тем самым отпадает необходимость в формировании понятия «некапитальное сооружение» на региональном уровне. Любое упорядочивание — это всегда плюс. А дальше уже будет формироваться практика. Бизнесу всегда легче, когда правила понятные.

Анна Гройсберг, кандидат юридических наук, декан социально-гуманитарного факультета ВШЭ-Пермь:

— Высокая степень востребованности внесенных изменений проявляется, в частности, в том, что проект закона был принят нижней палатой Федерального Собрания 26 июля, 28 июля был одобрен Советом Федерации, и уже 3 августа подписан Президентом России. Одной из новелл закона стало включение в статью 1 понятия «некапитальные строения, сооружения», которое до этого времени отсутствовало в российском законодательстве. Некапитальными строениями, сооружениями признавались те, которые не соответствовали признакам капитальных строений, сооружений. Следствием определения некапитальных строений, сооружений «по остаточному принципу» становились правовые коллизии, как в случае, например, с нестационарными торговыми объектами. На практике это приводило к попыткам установить для НТО особый режим неподчинения общепринятым в муниципальных образованиях требованиям, применяемым ко всем остальным подобным объектам.

Теперь согласно п. 102 ст.1 Градостроительного кодекса РФ некапитальными строениями, сооружениям признаются такие, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киоски, навесы и другие подобные строения, сооружения). Приведенная норма не только содержит примеры некапитальных строений, сооружений (киоски, навесы), но и устанавливает признаки, позволяющие вне зависимости от наименования сооружения и видов деятельности, которые в таком сооружении осуществляются, классифицировать их именно как некапитальные строения и сооружения.

Вячеслав Белов, уполномоченный по правам предпринимателей в Пермском крае:

— Вышеуказанные изменения вносят определенность в действующее градостроительное законодательство, направлены на установление единообразных правил и требований, как к объектам капитального строительства, так и к некапитальным строениям, сооружениям, что, безусловно, положительно повлияет на ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности и осуществление региональными и местными органами власти полномочий в сфере градостроительной деятельности.