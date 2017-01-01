В микрорайоне «Ива» начались работы по ликвидации порыва на газопроводе

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В Мотовилихинском районе начались работы по устранению аварии на частном газопроводе в микрорайонах Ива-1 и Ива Спортивная, сообщает пресс-служба городской администрации.

Глава района Александр Хаткевич провёл совещание с участием прокуратуры, газовиков, подрядной организации, выполняющей земляные работы, а также представителей ТСЖ. Было принято решение силами АО «Газпром газораспределение Пермь» организовать демонтаж дорожных плит и поврежденного газопровода, смонтировать новый участок газопровода и произвести пуск газа. Восстановительные работы стартовали днём 13 августа.

Напомним, авария произошла в пятницу, 10 августа. Газопровод находится в частной собственности, договоров на проведение аварийно-восстановительных работ у владельцев не было. В результате аварии под отключение попали пять многоквартирных и 289 частных домов.

Повторный пуск газа в многоквартирные и индивидуальные жилые дома будет возможен после ремонта. О сроках окончания работ будет сообщено дополнительно.