Начался ремонт подъезда в доме на ул. Свиязева, 50/1, разрушенного взрывом газа

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Начались работы по восстановлению несущих конструкций третьего подъезда пятиэтажного дома по ул. Архитектора Свиязева, 50/1, где в мае этого года произошёл взрыв газа. Стоимость ремонтных работ составит 2,3 млн руб.

Как уточнили в пресс-службе Фонда капитального ремонта, работы завершат до 21 сентября.

Работы выполняет компания «Нью-Граунд». Ранее был разработан проект, стоимость контракта на его разработку составила 805 тыс. руб.

Напомним, 23 мая в Перми в квартире на втором этаже жилого дома по адресу ул. Академика Свиязева 51/1 произошёл взрыв бытового газа, после чего возник пожар. В ходе происшествия были частично разрушены перекрытия и инженерные системы третьего подъезда. В результате пожара пострадали четыре человека. Администрация Перми расселила жителей в маневренный фонд и объявила чрезвычайную ситуацию на объекте.

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