Пермь заняла 46 место в экологическом рейтинге городов

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Пермь заняла 46 место в рейтинге городов России по степени удовлетворённости жителей экологической обстановкой по версии портала Domofond.ru. Это один из лучших показателей среди городов-миллионников.

Всего было опрошено более 61 тыс. жителей из 150 городов нашей страны. Участникам опроса предложили оценить утверждение «В моём городе достаточно зелени и чистый свежий воздух» по десятибалльной шкале. Для каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности экологическим состоянием города.

В Перми этот показатель составил 6,8 баллов, что выше, чем в прошлом году (6,4 балла). По общему рейтингу Пермь заняла 46-е место. Это второй показатель среди городов-миллионников после Москвы (38-е место, средний балл 7,0).

Средний балл по стране составил 6,5 из возможных 10. В прошлом году он составил 6,6.

Первые три места в рейтинге заняли города Краснодарского края. Анапа в этом году набрала 8,7 балла (в прошлом — 8 баллов), Геленджик — 8,5 балла (после 8,4 в 2017 году), а город Сочи поднялся с 8 баллов в 2017 году до 8,4 балла в текущем.

Нижнюю строку рейтинга занял Волоколамск (Московская область) со средним баллом 1,7 (в прошлом году — 6,4 балла). Предпоследнее место у Норильска (Красноярский край) — 2,5 балла.

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