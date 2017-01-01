Средний размер лимита по кредитным картам пермяков за год сократился на 10 тысяч рублей

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Средний размер лимита по кредитным картам жителей Пермского края во втором квартале 2018 года сократился на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 51,9 тыс. руб. до 41,4 тыс. руб.

Такие данные приводит «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ) после изучения данных более 4 тыс. кредитных организаций в России.

По всей стране во втором квартале 2018 года средний размер лимита по кредитным картам составил 45,8 тыс. руб. Как отметили в бюро, это самый низкий квартальный показатель среднего лимита по картам с 2014 года. По сравнению со вторым кварталом 2017 года он снизился на 17,7% или на 9,8 тыс. руб. (во 2 квартале 2017 года составлял 55,6 тыс. руб.).

Самый большой средний размер лимита по кредитным картам в регионах был зафиксирован в Москве (89,8 тыс. руб.), самый низкий — в Республике Алтай (28,0 тыс. руб.).



Александр Викулин, генеральный директор НБКИ:

— Средние размеры лимитов снижаются более двух лет, несмотря на увеличение темпов выдачи новых кредитных карт. Большинство регионов демонстрирует сокращение размеров лимитов, однако в некоторых субъектах федерации лимиты, напротив, увеличились. Это свидетельствует о том, что кредиторы стараются максимально эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь. В том числе, за счет активного использования банками системы оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков.