Полуночный контрафакт Как в Перми реализуют незаконную алкогольную продукцию?

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Фото: Евгений Запискин

Постоянный гражданский контроль торговых точек Перми на наличие контрафакта осуществляется ещё с 2013 года. Тогда активисты проекта Пермского молодёжного центра «Стоп алкоголь» совместно с сотрудниками полиции и другими уполномоченными лицами начали совершать еженедельные рейды и фиксировать факты розничной продажи алкоголя без лицензии, несовершеннолетним, а также в ночное время.

С начала этого года активисты провели более 40 рейдов. Несмотря на то, что продажа алкоголя в нестационарных торговых объектах запрещена законодательствам, некоторые НТО продолжают реализовывать алкогольные напитки сомнительного качества из-под полы. «Новый компаньон» совместно с представителями ПМЦ отправился в очередной ночной рейд по Перми, чтобы оценить ситуацию собственными глазами.

Среда. На часах 23.00. Активисты «Стоп-алкоголь» заверили сразу, что «поймать» контрафакт сегодня удастся. Путь пролегал по нестационарным торговым точкам, где продажа алкоголя согласно законодательству полностью запрещена. К тому же магазин «Всё для Вас» по проспекту Декабристов и продовольственный вагончик в домах по ул. Советской Армии в Индустриальном районе несколько раз были пойманы на продаже «чего покрепче».

«Чего покрепче» — понятие, которое включает в себя различные виды контрафактной спиртосодержащей продукции от вина, водки или коньяка без акциза до так называемой «палёнки».

В качестве волонтёра, который будет приобретать алкоголь, представили Максима — общительного молодого человека, который ради того, чтобы разоблачить недобросовестных продавцов, готов был изрекаться на английском, потому что, по его убеждению, «иностранцам всегда продают».

Однако выбрали традиционный подход: волонтёр заходит в ларёк, включает камеру на мобильном телефоне, справляется о наличии пива или «чего покрепче», расплачивается меченной купюрой, забирает товар и возвращается. Продавец отпустила Максиму две банки слабоалкогольного коктейля, крепкого алкоголя не оказалось. Вызвать полицию решили после совершения покупки в следующем магазине.

По пути в точку координатор проекта «Стоп-Алкоголь» Юлия Богатырёва поясняет, что целенаправленно искать места незаконной продажи алкоголя в розницу активистам не приходится. Они отрабатывают сообщения, поступающие на портал «Управляем вместе», а также в министерство промышленности и торговли Пермского края.

Фото: Евгений Запискин

Подобраться поближе на машинах к ларьку не удалось, поскольку он находится непосредственно во дворе домов по ул. Советской армии. Но издалека было видно, как территорию у самовольно поставленного вагончика охраняет человек в синей олимпийке и кепке в тон.

— Это смотритель их.

Волонтёр Максим с заранее сфотографированной купюрой отправляется за покупкой. Вернувшись с пустыми руками, он предполагает, что смотритель очевидно заподозрил, что алкоголь пытаются купить не свои и сообщил об этом продавцу. Волею судьбы, мимо машин проходили три несовершеннолетних парня.

— Эй, ребята, купите пива.

Молодые люди, не задумываясь взяли деньги, и вернулись с двумя банками пива. Позже выяснилось, что тому, кто покупал всего 16 лет. Он начал объяснять, что поступил неправильно и подставил продавцов, которые знают его компанию в лицо. Дети разошлись по домам (комендантский час всё-таки). Со стороны активистов последовал звонок в полицию. Сотрудники прибыли через три часа.

Старый вагончик находится во дворе панельных пятиэтажек. Располагается он так, что около него ежедневно проходит большое число людей (даже ночью). Невооруженным взглядом видно, что ларёк самовольно подключен к электросетям. Многие в Индустриальном районе, говорит Юлия Богатырёва, знают, что в ларьке можно купить еду и спирт.

«Объект будет снесён после 1 сентября согласно схеме размещения НТО. Однако в любом случае, здесь не должны продавать даже пиво, ни говоря о крепком алкоголе. Если бы это был стационарный объект, то в нём всё равно не имеет право реализовывать алкоголь без лицензии», — объяснила активистка.

Открыть двери всё же пришлось. Представившись охранником, которому не дают возможности выспаться ночью, продавец начал объясняться.

Фото: Евгений Запискин

— Ты докажи, что алкоголь у нас купил. Я тебе продавал? Я тебе не продавал. Я охранник. Я ничего подписывать не буду.

— Вы другим людям продали, тем, кого знаете. В ларьке свет горел. У нас есть доказательство на камере. Это уголовная статья. Вы не имеете права продавать несовершеннолетним. Давайте сверим серию на банках пива, она должна быть одинаковая.

— У нас пива вообще нет.

Долгие прения сопровождались агрессией со стороны продавца и смотрителя. Поскольку уголовный розыск отказался осматривать помещение, во время заполнения протокола активисты вызвали на место сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями.

Время близилось к шести утра. Было понятно, что вернуться с полицией в первый магазин сегодня уже не удастся. По приезду ОБЭП начался осмотр помещения. Вся алкогольная продукция была спрятана, но найти её в крошечном ларьке не представилось труда. По итогу было изъято 300 литров пива, 34 бутылки спиртосодержащей продукции по 250 мл, бутылка водки без акцизов и 60 пачек контрафактных сигарет. «А напоследок нас прокляли», — иронизирует волонтёр.

Фото: ПМЦ

Михаил Нецветаев, член общественного совета при ГУ МВД России по Пермскому краю, куратор проекта Пермского молодёжного центра «Стоп алкоголь»:

— К сожалению, торговля алкоголем в НТО не редкое явление. В рамках законодательства, таким объектам не позволено реализовывать алкогольную продукцию, а нечистые на руку предприниматели в погоне за прибылью не беспокоятся о качестве продаваемого товара. Практически во время каждого рейда удается выявить контрафактный алкоголь.

Теперь спиртосодержащая продукция направлена на экспертизу. За неоднократную продажу контрафактного алкоголя в нестационарном объекте предпринимателю грозит внушительный штраф, который может достигнуть 1 млн руб. После экспертизы контрафакт будет уничтожен через суд.