Назначен новый прокурор Кизела

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Советник юстиции Владимир Зубов назначен прокурором города Кизела Пермского края. Такой приказ 10 августа подписал Генеральный прокурор России Юрий Чайка, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Ранее, с 2007 года, Владимир Зубов проходил службу в органах прокуратуры в должности помощника прокурора города Березники. С 8 августа 2012 года он замещал должность заместителя прокурора Березников.