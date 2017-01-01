Пермская «Звезда» сыграла вничью с «Сызранью-2003»

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Фото: ФК «Звезда»

Пермский футбольный клуб «Зведа» 12 августа на своём поле сыграл вничью в Сызранью-2003. Матч состоялся в рамках четвертого тура ПФЛ и завершился со счетом 0:0. Отметим, что тренером Звезды на этом матче был Алексей Попов, который подменил Константина Парамонова, получившего дисквалификацию на две игры после предыдущего матча в Ульяновске.

Алексей Попов, старший тренер «Звезды»:

— Ребята молодцы, с каждой игрой прибавляют, в обороне играют увереннее. Надеюсь, так будет и дальше, будем играть лучше и лучше, а ребята будут «впитывать» всё, что мы им говорим. Команда «Сызрань-2003» очень хорошая, опытные мастера, которые хорошо играют с мячом и ставят перед собой большие задачи. Мы не стушевались. В первом тайме больше присматривались, но притом неплохо играли. На второй вышли более уверенными, но жаль, что не забили. Но ничего. 0:0 — тоже хороший результат для нас.

Таким образом, после одной победы, ничьих и двух поражений пермская Звезда занимает шестое место в дивизионе ПФЛ «Урал-Поволжье».