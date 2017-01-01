Пермское УФАС приглашает обсудить итоги своей работы
Управление федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю проведёт публичные обсуждения результатов своей работы за II квартал 2018 года. Мероприятие состоится 21 августа в 10.00 в малом зале КДЦ (Пермь, ул. Куйбышева, 14).
Публичные обсуждения будут посвящены практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и закупках на территории региона.
Ожидается, что они продлятся два часа. В первой половине специалисты антимонопольного органа представят доклады о самых интересных и прецедентных делах Пермского УФАС за прошедший квартал. Вторая половина будет посвящена ответам на вопросы, которые смогут задать все желающие.
Ведомство приглашает принять участие в обсуждении заказчиков, поставщиков, юридические лица, общественные организации, предпринимательские объединения, представителей органов власти. В Пермском УФАС рассчитывают, что мероприятие поможет выстроить прямой диалог с участниками рынка, обсудить проблемные вопросы и получить обратную связь.