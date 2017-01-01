Пермский архив показал уникальные материалы о Молотовской танковой бригаде

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На прошедшем фестивале исторической реконструкции «Большие манёвры на Хохловских холмах» партия «Единая Россия» представила новый партийный проект «Историческая память». В его рамках на фестивале экспонировалась подготовленная Пермский государственным архивом социально-политической истории (ПермГАСПИ) выставка, посвящённая Молотовской танковой бригаде, воевавшей в составе Уральского добровольческого танкового корпуса. Напомним, в этом году исполняется 75 лет с момента его формирования.

Отметим, что исторический материал на эту тему впервые был продемонстрирован в таком ракурсе: уникальные фотографии бойцов и техники, снимки документов и другие подробности военного похода танковой бригады. Работники ПермГАСПИ провели экскурсии по выставке для гостей и участников фестиваля.

Вместе с выставкой ПермГАСПИ представил подготовленное его специалистами издание «Народная летопись — Бессмертный полк», ряд материалов которого также посвящены Молотовской танковой бригаде. Тысяча выпусков журнального издания «летописи» была распространена среди участников Больших манёвров.

Напомним, Большие манёвры на Хохловских холмах прошли 4-5 августа 2018 года. В фестивале приняли участие клубы военной реконструкции из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Кирова, Тюмени, Кургана и других городов — всего более 4 тысяч человек.





Источник — пресс-служба партии «Единая Россия»