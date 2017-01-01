Минстрой края требует признать участников строительства «Южной усадьбы» собственниками домов

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Министерство строительство Пермского края направило исковое заявление в суд с требованием признать участников строительства коттеджного посёлка «Южная усадьба» собственниками своих домов. Такое решение позволит включить их в реестр требований кредиторов, чтобы в последующем отстаивать их интересы в краевом Арбитражном суде, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, застройщиком «Южной усадьбы» являлось АО «Камская долина». Общество продавало гражданам дома, которые находились в залоге у «Сбербанка». После оплаты, банк должен был снять с залога дома «Южной усадьбы», однако не сделал это. Весной «Сбербанк» выставил на торги три дома из этого коттеджного посёлка, однако, после переговоров со службой судебных приставов, они были сняты с продажи.

Фаина Минх, заместитель министра строительства и архитектуры Пермского края:

— Наша цель — признать право собственности за гражданами, чтобы они стали законными владельцами своих квартир, которые «Сбербанк» держит в залоге. В последующем мы будем защищать интересы граждан в суде

Источник — пресс-служба администрации губернатора