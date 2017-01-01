Либеральная платформа «Единой России» готова подключиться к развитию портала «Управляем вместе»

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Сегодня, 10 августа, в Перми прошло заседание Либеральной платформы регионального отделения партии «Единая Россия». На мероприятии присутствовали представители министерства информационного развития, объединения муниципальных библиотек, совета ветеранов, региональной общественной приёмной партии в Пермском крае, а также общественники. На заседании обсудили пути развития Либеральной платформы в регионе. Особое внимание уделили развитию портала «Управляем вместе».

Как отметил председатель Либеральной платформы партии «Единая Россия» Пермского края, директор Малой академии государственного управления Пермского края Михаил Мухин, приоритетом платформы является рассмотрение вопросов повышение доверия общества к органам публичной власти, судам и правоохранителям, обсуждение законопроектов и инициатив.

По его словам, Либеральная платформа в Прикамье намерена провести серьезную работу с общественными советами при органах государственной власти, Общественной палатой Пермского края. В Пермском крае успешно работает портал «Управляем вместе».

Михаил Мухин, председатель либеральной платформы партии «Единая Россия» Пермского края:

— Этот портал и является показательным примером либерализации государственной власти, вовлечения населения в управление, повышения уровня доверия общества к власти. Сегодня граждане имеют возможность определить перспективы развития территорий на портале «Управляем вместе». Нашей задачей является повышение эффективности работы портала, содействие в организации максимального доступа к этому ресурсу всеми слоями населения и возрастными группами. Люди старшего поколения очень активны «офф-лайн», но сегодня есть эффективные механизмы «он-лайн» активности.

Заседание прошло в формате обсуждения. Особое внимание было уделено возможностям регионального интернет-портала «Управляем вместе». Региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Городская среда» Михаил Борисов отметил, что портал удобен в использовании: люди могут сами предлагать инфраструктурные объекты для их ремонта.

«Портал позволяет значительно сократить время получения ответа на обращение от граждан. Модераторы «Управляем вместе» обязаны в течение 8 дней ответить на вопросы», — отметил Михаил Борисов.

Ведущий советник отдела отраслевых проектов министерства информационного развития Пермского края Валерия Митягина отметила, что за прошлый год на портал поступило более 2 тыс. обращений. Сейчас на сайте зарегистрировано более 45 тыс. человек. Аудитория «Управляем вместе» равна 600 тыс. человек.

Елена Савельева, заместитель руководителя региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Пермском крае:

— Мы готовы включить в план работы проекта «Старшее поколение» мероприятия по вовлечению пожилых людей в работу портала. В ближайшее время совместно с минсоцразвития стартует мониторинг уровня и качества жизни людей старшего поколения, по итогам которого будет выявлен спрос, какие дополнительные социальные сервисы необходимы в территориях Прикамья. В том числе, буден определён спрос на информационные ресурсы, где нужно организовать точки доступа к компьютерам, чтобы граждане предпенсионного и пенсионного возрасова могли прийти в учреждение и поработать с порталом «Управляем вместе». В процесс информирования граждан всех возрастов о работе портала необходимо вовлечь и молодёжное крыло «Единой России» — «Молодую Гвардию».

Директор МБУК города Перми «Объединение муниципальных библиотек» Светлана Хаерзаманова добавила, что у муниципальных библиотек края имеется опыт участия в проектах регионального уровня. «Муниципальные библиотеки — это площадки социального взаимодействия, где можно получить помощь библиотекарей», — добавила Светлана Хаерзаманова.

По итогам заседания Либеральной платформы было принято решение способствовать развитию точек доступа к порталу «Управляем вместе» в муниципальных учреждениях, в первую очередь, в библиотеках.

Отметим, что партийные платформы «Единой России» — это открытые площадки для выработки решений по наиболее актуальным и значимым вопросам развития страны. В заседаниях платформ участвуют эксперты, лидеры общественного мнения, гражданские активисты, депутаты, а также представители исполнительной власти. Сегодня работу осуществляю четыре платформы «Единой России»: Социальная, Предпринимательская, Патриотическая и Либеральная.





Источник — пресс-служба партии «Единая Россия»



