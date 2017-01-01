Скончался известный пермский художник Александр Жунёв

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Александр Жунёв

Фото: Константин Долгановский

Известный пермский стрит-арт художник Александр Жунёв скончался в ночь на 10 августа. Информацию об этом «Новому компаньону» подтвердила супруга художника, Анна. По её словам, художник ушёл из жизни в поезде по дороге из Москвы в Пермь: «Уснул и больше не проснулся. Буквально час назад мне позвонили. По заключению патологоанатомов, причиной смерти стала сердечная недостаточность, гилатационная кардиопатия. Он никогда не жаловался на сердце, все произошло очень внезапно».

Александру Жунёву было 34 года. Из них 10 лет он занимался стрит-артом. Известен такими работами, как Распятый Гагарин, портрет лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, Гусеница на склоне, и другими.

Прощание с художником состоится в эту субботу, 11 августа, по адресу ул. Старцева, 61.

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