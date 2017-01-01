«Победа» открыла рейсы из Перми в Тбилиси

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Лоукостер «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», открыла продажу билетов на новые регулярные авиарейсы из Перми в Тбилиси.

Они будут выполняться с 29 октября 2018 года по понедельникам, средам и пятницам. До конца зимнего расписания компания готова предложить не менее 480 билетов по 499 рублей с учётом всех аэропортовых сборов. Кроме этого, теперь долететь на Победе до Тбилиси на таких же условиях можно будет и из соседнего Екатеринбурга — рейсы стартуют с 30 октября, и будут осуществляться по вторникам и субботам.

Сейчас самолёты «Победы» летают в Тбилиси только из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Авиакомпания рассматривает Тбилиси как одно из самых перспективных направлений для развития карты полётов российских регионов, говориться на её официальном сайте.