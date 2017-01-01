В Пермском крае появится Академия игровых видов спорта

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Она будет базироваться на пермском стадионе «Звезда» и финансироваться из бюджета Пермского края.

В круг задач Академии войдёт создание условий для развития талантливых детей, занимающихся футболом в Прикамье, спортивная подготовка и подготовка резерва для футбольного клуба «Звезда», а также создание резерва для команд по хоккею и волейболу.

В общей сложности в Академии смогут обучаться до 900 спортсменов. На начальном этапе будут заниматься 450 человек, в дальнейшем планируется открыть секции, которые примут еще 450 воспитанников. С 1 сентября начнет свою работу отделение футбола, а с 1 января 2019 года откроются отделения хоккея и волейбола.

Предполагается, что спортсмены смогут представлять край в молодёжных первенствах страны, что позволит создать в регионе единую систему подготовки игроков, начиная от детского и заканчивая профессиональным спортом. При этом краевые власти рассчитывают, что футболом, хоккеем и волейболом Академия не ограничиться, планируется развитие и других видов спорта.

Антон Клепиков, и. о. заместителя председателя правительства Пермского края:

— Проанализировав опыт ведущих игровых команд по разным видам спорта в России и за рубежом, мы пришли к выводу, что необходимо реализовывать комплексный подход к развитию командных видов спорта. Должна быть создана понятная и прозрачная система подготовки и отбора резерва для спортивных сборных команд региона и страны. При этом в понятие «системы спортивной подготовки» мы включаем и развитие спортивной инфраструктуры, и подбор ведущих тренерских кадров. Именно такой подход будет реализован в Академии.

Источник - пресс-служба администрации губернатора