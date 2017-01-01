Utair запустит авиарейсы в Ханты-Мансийск, Когалым и Сургут

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Об это сообщает «Коммерсант-Прикамье». Издание добавляет, что все три рейса являются субсидированными: рейс до Когалыма будет частично дотироваться из бюджета Пермского края, а направления на Сургут и Ханты-Мансийск — из средств самой авиакомпании и Росавиации.

Эту информацию «Новому компаньону» подтвердили в пермском аэропорту. Там сообщили, что первый рейс из Перми в Ханты-Мансийск будет осуществлён 5 сентября. Он станет регулярным, с периодичностью два раза в неделю — по средам и пятницам. Улететь в Когалым и Сургут можно будет еще раньше — уже с 1 сентября. Эти рейсы также будут регулярными и осуществляться раз в неделю по субботам. При этом с 18 сентября добавится второй регулярный рейс на Сургут — улететь в этот город из Перми можно будет во вторник.