Стало известно расписание матчей «Пармы» в баскетбольном чемпионате

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Пермская команда начнёт сезон двумя матчами на выезде.

«Единая Лига ВТБ» утвердила календарь чемпионата-2018/19. Сезон стартует 5 октября 2018 года и завершится 28 апреля 2019 года.

Пермская «Парма» начнёт турнир двумя матчами в гостях — 8 октября с латышским клубом «ВЭФ», 14 октября — с красноярским «Енисеем».

Первый домашний матч состоится 22 октября с подмосковными «Химками».

До Нового года пермская команда ещё лишь дважды сыграет в домашних стенах — 3 ноября с «Цмоки-Минском» и 16 декабря с «Униксом».

По итогам регулярного чемпионата 8 лучших команд сыграют в плей-офф, на каждом этапе которого победитель будет определён в серии до трёх побед.