На Пермский марафон зарегистрировалось уже более 6 тысяч человек

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Пермский марафон

Фото: Данила Шиферсон

Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия, где можно пройти процедуру регистрации. Среди них участники из России, Италии, Турции, Норвегии, Иордании, Катара, Руанды и Таджикистана.

Еще остаются свободные места в нескольких категориях: если на бег на 3 км. для детей и взрослых регистрация уже закрыта, то на сам марафон могут записаться еще 225 человек. Кроме того, более 800 свободных мест остаётся для забега на 10,55 км, и порядка 300 для участия в полумарафоне. Отметим, что в Пермском марафоне-2017 приняло участие также чуть более шести тысяч человек. Однако, до старта Пермского марафона остаётся еще месяц, и уже сегодня можно предположить, что рекорд прошлого года будет побит.

Напомним, сам марафон стартует 9 сентября в Перми. Победители получат 500 тыс. рублей.