ФАС рассмотрит жалобу «ЭКОЛ» 15 августа Максимальный срок рассмотрения и принятия решения по жалобе составляет 14 рабочих дней

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Напомним, 8 августа, Региональная служба по тарифам приостановила торги по отбору регоператора по обращению с ТКО. Причиной стала жалоба компании «ЭКОЛ» в антимонопольную службу.

Эта компания собиралась принять участие в конкурсе, но, как сообщается в жалобе, не может этого сделать. В жалобе сказано, что «ЭКОЛ» не располагает свободными наличными средствами, необходимыми для обеспечения заявки — более 211,7 млн руб. При этом эту сумму могут внести за неё третьи лица, что не предусмотрено условиями конкурса. Компания считает, что интересы РСТ как организатора конкурного отбора будут одинаково защищены, как если участник сам вносит средства, так и если за него это делают третьи лица. Кроме этого, компания жалуется, что в конкурной документации не говорится, в каких случаях деньги, внесенные на обеспечение заявки, не возвращаются участнику торгов. «ЭКОЛ» считает, что это создает риск необоснованного невозврата средств в размере более 211,7 млн руб. и существенно нарушает права участника.

Также ООО «ЭКОЛ» в своей жалобе указало, что конкурсная документация содержит две разные величины ежегодного образования ТКО на территории края — 1 млн тонн и 979 тыс. тонн. Заявитель утверждает, что из-за этого несоответствия участник торгов не сможет определить свой потенциал по критерию мощности и корректно рассчитать стоимость услуги регионального оператора. В результате стоимость услуг, основанная на некорректных данных, в дальнейшем не позволит установить экономически обоснованный тариф для населения.

Рассматривать жалобу на торги по отбору региональных операторов по обращению с ТКО будет Центральный аппарат ФАС. Как сообщил «Новому компаньону» начальник Управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС России Олег Корнеев, это связано с тем, что такие торги проходят впервые по всей стране и нужно сформировать единую практику применения законодательства.

Жалоба компании «Экол» поступила в центральный аппарат ФАС 7 августа. Заседание, на котором состоится рассмотрение жалобы, запланировано на 15 августа. Согласно действующему порядку, рассмотрение и принятие решений по жалобам осуществляется в течение семи рабочих дней. В случае необходимости запроса дополнительной информации этот срок может быть продлён ещё на семь рабочих дней. Таким образом, максимальный срок рассмотрения и принятия решения по жалобе составляет 14 рабочих дней.