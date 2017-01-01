Пермские аграрии получат более 75 млн рублей на дизельное топливо

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Правительство России выделит 5 млрд рублей из резервного фонда для возмещения расходов сельхозпроизводителей на закупку дизельного топлива. Из них Пермский край получит 55,3 млн рублей. Кроме того, на эти цели предусмотрено софинансирование из краевого бюджета в размере 20,4 млн рублей. Поддержку аграрии получат до конца года.

Напомним, этой весной значительно выросли цены на топливо, что существенно увеличило затраты аграриев в период подготовки к посевной кампании.

Сельхозпроизводители обращались в краевой Минселхоз с просьбой рассмотреть возможность частично компенсировать затраты. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края провело мониторинг дополнительных затрат, возникших из-за повышения цен. В результате в Минсельхоз РФ было направлено обращение с просьбой рассмотреть возможность оказания дополнительной финансовой помощи краевым сельхозорганизациям.

Источник — пресс-служба администрации губернатора