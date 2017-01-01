Количество жалоб на выборах в Прикамье сократилось в пять раз

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Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин на обучающем семинаре для представителей муниципальных СМИ, посвященном законодательному регулированию периода агитации кандидатов на выборы.

По его словам, текущая избирательная кампания проходит достаточно корректно благодаря слаженной работе системы избирательных комиссий и взаимодействию со всеми участниками избирательного процесса. Все решения ТИК по отказам в регистрации проходили юридическую экспертизу в кравой комиссии и выносились исключитльно обоснованно. Именно это, как отметил Вагин, позволило сократить количество судебных исков и жалоб в избиркомы в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

Так, по итогам регистрации кампании текущего года в суды поступило всего 24 иска, тогда как в 2013 году было подано 122 заявления. Похожая ситуация скложилась с жалобами в комиссиях различных уровней: сейчас подано 12 обращений лишь по четырём из 36 муниципальных образований. В краевом избиркоме считают, что это свидетельствует о спокойном и планомерном ходе кампании, а также обоснованности принимаемых комиссиями решений.

Участвовавший в семинаре Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков также отметил, что на текущий момент в его адрес не поступило ни одного обращения на избирательную тематику.