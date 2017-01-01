На въезде в Березники появится двухуровневая транспортная развязка

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Министерство транспорта Пермского края представило проект по продолжению реконструкции автомобильной дороги «Кунгур — Соликамск» на участке Березники — Соликамск. По заданию КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края разработку проектной документации на реконструкцию дороги выполняет ООО «УралДорПроект», сообщили в министерстве.

Проект является продолжением программы реконструкции автодороги Кунгур — Соликамск на участке Березники — Соликамск с 292 по 313 км.,на котором в настоящее время ведутся строительные работы. Завершить их планируется в конце 2019 года.

Согласно проекту, в районе пересечения проектируемой автодороги с дорогой Березники — Дурино, являющейся вторым въездом в Березники, предлагается устройство двухуровневой транспортной развязки. Она позволит в будущем напрямую попадать в центр Березников по альтернативному въезду. Кроме того, это снизит транзитную нагрузку со стороны большегрузного транспорта на город, так как на этом въезде расположены подразделения крупных промышленных предприятий Верхнекамья.

Кроме того, проектировщик предлагает построить дорогу Березники-Соликамск с устройством двух кольцевых пересечений. Первое — на въезде к проходным калийного комбината. Второе — в точке разделения транспортных потоков: в обход Соликамска и въезда в город. Это позволит разделить транспортные потоки, вывести из города транзитный транспорт и обеспечить безопасность движения.

Напомним, в ближайшие три года в Прикамье планируется построить и реконструировать 44,5 км дорог и 878,5 погонных метров мостов. Так, в 2018 году будут продолжены работы на обходе Чусового, Восточном обходе Перми, обходе посёлка Куеда, дорогах «Полазна-Чусовой», «Частые-Бабка».

Источник — пресс-служба администрации губернатора